Переболевший коронавирусом врач из Петербурга рассказал, как его подняли на ноги за два дня

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 2 больницы № 40 Санкт-Петербурга Дмитрий Ильин совсем недавно находился на госпитализации с тяжёлой формой коронавирусной инфекции и стал первым пациентом, которого вылечили с помощью переливания плазмы крови от выздоровевшего человека. Спустя несколько дней он сам смог поблагодарить своих спасителей.

— Я хотел бы сказать искренние слова благодарности за то, что в кратчайшие сроки при тяжёлом заболевании меня удалось спасти и вернуть к нормальной жизни и семье, — сказал Ильин в ходе видеообращения, опубликованного в телеграм-канале городского оперштаба.

Врач поблагодарил своих доноров и рассказал, что уже буквально на вторые сутки после того, как была проведена процедура, он почувствовал, как к нему вернулись силы и общее состояние заметно улучшилось. Он передал низкий поклон всем, кто помог ему справиться с заболеванием и вернуться к родным.