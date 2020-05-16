Секрет на миллион? СМИ выяснили, сколько денег зарабатывают звёзды на карантине

В условиях самоизоляции привычный мир многих зарабатывающих на своей популярности людей существенно изменился из-за отмены концертов, съёмок, гастролей. Однако даже в таких условиях остаются те, чьё финансовое положение не ухудшилось из-за пандемии коронавируса, а даже, напротив, улучшилось. Кто из российских звёзд и сколько зарабатывает в нынешние времена, выяснили журналисты "Комсомольской правды".

Несмотря на ограничения, введённые из-за распространения заболевания, не изменились условия труда, в частности, телеведущих. В связи с сокращением числа всевозможных творческих проектов эфиры на ТВ стали желанным заработком даже для тех, кто не особо жаловал подобное раньше.

— Среди экспертов в студии передачи "Бородина против Бузовой" мы обнаружили актрису Веру Сотникову (гонорар от 50 до 70 тысяч рублей за часовой эфир). Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина сходила на "Секрет на миллион" за миллион, — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что больше в данной ситуации повезло тем, кто перед вспышкой заболевания получил постоянную подработку на ТВ. Например, многодетная звёздная мама Мария Порошина и актриса Алёна Бабенко согласились участвовать в шоу "Танцы со звёздами", где гонорар за один эфир начинается от 300 тысяч рублей.

Контракты накануне пандемии подписали Елена Степаненко, которая ведёт авторское телешоу, а также Елена Летучая, у которой купили права на её интернет-шоу. Не исключено, что после снятия ограничительных мер работу на ТВ получит и Анастасия Волочкова.

По данным издания, некоторые звёзды переключились на проведение онлайн-концертов. Правда, если Антон и Виктория Макарские сами продавали билеты на свой концерт и пускали туда тех, кому не хватало денег, зарабатывая на этом порядка 100 тысяч рублей, то артисты за выступления на крупных интернет-платформах получают миллионные суммы.

— Представители платформ отказываются комментировать гонорары звёзд за подобные выступления. Артисты тоже скромно отмалчиваются, но, по слухам, певице Юлии Зиверт заплатили 2,5 миллиона рублей, группе "Би-2" — пять миллионов, "Чайфу" — 1,5 миллиона, — говорится в материале.

По-прежнему работают и привычные способы онлайн-заработка, например рекламные посты в соцсетях. Ранее одни из самых дорогих рекламных публикаций в "Инстаграме" можно было заказать у блогера Регины Тодоренко — от 500 тысяч рублей, сейчас за такое же вознаграждение готова посотрудничать Ксения Бородина. Актриса Светлана Иванова получила рекламный контракт аптечного средства от четырёх миллионов рублей, вернувшаяся на волну популярности Оксана Самойлова отрекламировала марафон блогеров почти за два миллиона рублей.