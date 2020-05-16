Учёные выяснили, как узнать о скорой смерти по сновидениям

Приблизительно за четыре месяца до момента смерти тяжелобольным людям начинают сниться одинаковые сны, главным мотивом которых, как правило, становится встреча с умершими родственниками. Это выяснили специалисты хосписа из Нью-Йорка на основе анализа записей пациентов, говорится в статье Journal of Palliative Medicine.

Чаще остальных к людям во снах приходят их умершие родственники, которые зовут с собой, уверяя, что на той стороне "хорошо и не страшно". Нередко больным снятся путешествия — якобы они отправляются на самолёте или поезде в сопровождении ушедших на тот свет членов семьи.

Около половины испытуемых заявляли, что видели сон, в котором они собираются в последний путь и прощаются с родными. В то же время смертельно больным детям чаще снятся не близкие им "выходцы с того света", а домашние животные или просто незнакомые взрослые.

Причём примерно за два месяца до даты смерти участники исследования наблюдали более красочные сновидения, а их частота возрастала. Данный факт пока не находит научного объяснения, хотя в целом исследователи склонны полагать, что подобные сны являются своего рода самопсихотерапией.