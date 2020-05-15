Блогерша записала прощальное видео за 4 дня до смерти, поняв, что ей не побороть рак

Корейская блогерша Юнь Чан, больше известная как JIGUIN, вела свой блог о том, как живётся корейцам в Японии. Но год назад женщина поделилась с подписчиками горем: у неё обнаружили рак. С тех пор она вела дневник о своей борьбе с заболеванием, выкладывая фото и видео из больницы. И недавно Юнь Чан записала последнее видео, в котором решила попрощаться с подписчиками, потому что чувствовала: бой близится к концу, пишет Daily Dot .

Всем привет, как ваши дела? У нас внезапно наступила жара. Мне кажется, что я почти на грани. Но я упорно сражалась, поэтому моя совесть чиста, а на душе спокойно. Я хотела предстать перед вами на видео после выписки настоящей красавицей, но у меня совсем нет сил, я еле выдавливаю что-то, чтобы записать вам этот ролик

О смерти блогерши сообщила её сестра. Через четыре дня она написала под видео: "Моя сестра думала, что умрёт в день с прекрасной погодой. Она была права — на небе ни облачка. Мы все друг другу незнакомцы, но я низко кланяюсь перед вами за добрые слова и соболезнования. Думаю, Юнь Чан была бы рада им". Ролик с прощанием уже посмотрели около 890 тысяч раз, поставив 27 тысяч лайков. Пользователи "Ютуба" оставили около 10,5 тысячи комментариев, среди которых было море поддержки семье.