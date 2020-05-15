Блогерша записала прощальное видео за 4 дня до смерти, поняв, что ей не побороть рак

Корейская блогерша Юнь Чан, больше известная как JIGUIN, вела свой блог о том, как живётся корейцам в Японии. Но год назад женщина поделилась с подписчиками горем: у неё обнаружили рак. С тех пор она вела дневник о своей борьбе с заболеванием, выкладывая фото и видео из больницы. И недавно Юнь Чан записала последнее видео, в котором решила попрощаться с подписчиками, потому что чувствовала: бой близится к концу, пишет Daily Dot.
Фото © YouTube / JIGUIN
Всем привет, как ваши дела? У нас внезапно наступила жара. Мне кажется, что я почти на грани. Но я упорно сражалась, поэтому моя совесть чиста, а на душе спокойно. Я хотела предстать перед вами на видео после выписки настоящей красавицей, но у меня совсем нет сил, я еле выдавливаю что-то, чтобы записать вам этот ролик
Юнь Чан
О смерти блогерши сообщила её сестра. Через четыре дня она написала под видео: "Моя сестра думала, что умрёт в день с прекрасной погодой. Она была права — на небе ни облачка. Мы все друг другу незнакомцы, но я низко кланяюсь перед вами за добрые слова и соболезнования. Думаю, Юнь Чан была бы рада им". Ролик с прощанием уже посмотрели около 890 тысяч раз, поставив 27 тысяч лайков. Пользователи "Ютуба" оставили около 10,5 тысячи комментариев, среди которых было море поддержки семье.
Эта женщина достойна восхищения. Она долгое время боролась с болезнью, но покинула своих фанатов с большой улыбкой на лице. Я не знала о Юнь Чан раньше, но она точно оставила огромное впечатление
Соболезную её семье и близким❤️ Она всегда была моим вдохновением, её видео помогли мне справиться, когда моему дедушке диагностировали рак. Я всегда любила её ролики, и меня сильно расстроила эта новость...
Я не знал её и не смотрел раньше, но на этом видео я отчётливо вижу, как ей больно. Как она терпит и улыбается для нас, пытаясь привнести в нашу жизнь хоть немного позитива. Я рад, что теперь она свободна от боли и сможет покоиться с миром. Желаю сил её родственникам и друзьям, держитесь!
WOW-news
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