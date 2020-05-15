Девушка так преобразила "самый уродливый дом", что люди уверены — для этого его пришлось снести

Молодая мама Джоанн Льюис из Кента, Великобритания, ведёт в "Инстаграме" и "Твиттере" свой небольшой блог о детях, домашнем хозяйстве и просто жизни. Поэтому, когда трёхлетняя работа приблизилась к концу, женщина решила поделиться с подписчиками снимками результатов. По словам Джоанн, они купили старый кирпичный дом, располагающийся недалеко от моря, на который нельзя было взглянуть без слёз, пишет Sun.
И Джоанн, и соседи единогласно считали её дом самым страшным на улице, поэтому мама решила превратить его в дом мечты. Она с мужем облицевала его металлом и деревянными панелями, а когда пара узнала о пополнении в семье — пришлось добавить ещё этаж. Супруги перезалили подъездную дорожку, поменяли забор, облагородили задний двор и сделали косметический ремонт. По словам Джоанн, работа ещё далека до полного завершения, но поделиться фото ей захотелось уже сейчас.
Подруга, признайся, ты просто снесла старый и построила новый дом, да? Выглядит круто!
Simon Lee
Как прекрасно получилось!
Phoebe Emma
Выглядит потрясающе! Заметно, как много сил и труда вы вложили в этот дом
Aimée
Но не все оценили идею Джоанн. Некоторые пользователи "Твиттера" заметили, что новая версия дома вовсе не выглядит стильно или продуманно. Многим он также напомнил дома, которые дети строят в играх, например в Minecraft или The Sims. Но молодая мама не стала обращать внимания на недовольные комментарии, подчеркнув, что теперь дом ей нравится куда больше. Ведь внутри теперь просторно и светло, а с балкона открывается вид на море.
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