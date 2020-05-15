Девушка так преобразила "самый уродливый дом", что люди уверены — для этого его пришлось снести

Молодая мама Джоанн Льюис из Кента, Великобритания, ведёт в "Инстаграме" и "Твиттере" свой небольшой блог о детях, домашнем хозяйстве и просто жизни. Поэтому, когда трёхлетняя работа приблизилась к концу, женщина решила поделиться с подписчиками снимками результатов. По словам Джоанн, они купили старый кирпичный дом, располагающийся недалеко от моря, на который нельзя было взглянуть без слёз, пишет Sun.

Фото © Twitter / Petite Side of Style

И Джоанн, и соседи единогласно считали её дом самым страшным на улице, поэтому мама решила превратить его в дом мечты. Она с мужем облицевала его металлом и деревянными панелями, а когда пара узнала о пополнении в семье — пришлось добавить ещё этаж. Супруги перезалили подъездную дорожку, поменяли забор, облагородили задний двор и сделали косметический ремонт. По словам Джоанн, работа ещё далека до полного завершения, но поделиться фото ей захотелось уже сейчас.

Фото © Twitter / Petite Side of Style

Подруга, признайся, ты просто снесла старый и построила новый дом, да? Выглядит круто! Simon Lee

Как прекрасно получилось! Phoebe Emma

Выглядит потрясающе! Заметно, как много сил и труда вы вложили в этот дом Aimée

Фото © Twitter / Petite Side of Style