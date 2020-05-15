Эта косплеерша слишком милая, чтобы быть парнем, но её фото без костюма избавляет от иллюзий

Глядя на эту милую девушку с нежной кожей и изящными чертами лица, вряд ли придёт в голову, что с ней что-то не так. Однако у популярной китайской косплеерши с ником CROME есть свой секрет — на самом деле она парень.
Раньше молодой человек работал учителем рисования, но испытывал симпатию к женской одежде и макияжу. Тогда он решил закосплеить любимого персонажа и отправиться на фестиваль. Идея оказалась настолько удачной, что потом парень бросил работу и полностью сосредоточился на косплее, которым теперь занимается профессионально.
Сейчас блогера приглашают на крупные мероприятия, берут интервью, а на страницу в соцсети Weibo на него подписано около 130 тысяч человек. И фанаты в восторге от любимого косплеера, несмотря ни на что.
WOW-news
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Слева — CROME в обычной жизни. Фото © Weibo / CROME拉面猫就是星空萌
Однако, по словам юноши, посторонние люди порой настороженно к нему относятся, когда узнают его тайну, и оставляют негативные комментарии. При этом CROME не против выслушать чужую точку зрения, если её озвучивают вежливо. К тому же в повседневной жизни это обычный парень с короткими тёмными волосами, в котором ничего не выдаёт звезду косплея.