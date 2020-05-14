Дмитрий Тарасов раскрыл истинную причину, из-за которой они с Бузовой развелись

Тарасов стал гостем ютуб-шоу "Алёна, блин!", где опроверг обвинения в том, что они расстались с Бузовой из-за измен. По словам футболиста, настоящая причина скрыта в другом. Он очень любил детей и мечтал о "полноценной семье". Первый брак у спортсмена не сложился, и он надеялся построить семейное счастье с Ольгой. Но всё оказалось не так просто: девушка поставила ему условие. Однако Дмитрию это не показалось подозрительным.

Скриншот © YouTube / Super, фото © VK / Ольга Бузова

Я задал Ольге вопрос: "Как насчёт детей?". Она говорит: "Дети супер, но у меня есть условие: я хочу свадьбу". Я только пережил тяжёлый развод и был не готов. А она заявила, что дети будут только в браке Дмитрий Тарасов

Скриншот © YouTube / Super

Тарасов согласился, несмотря на то что не хотел устраивать пышное торжество. Однако предложил Ольге заключить брачный контракт, согласно которому то, что покупал спортсмен, доставалось ему, а совместно приобретённое имущество делилось пополам. Про детей в договоре речи не шло. И после осуществления своего желания Бузова снова сосредоточилась на работе. За почти пять лет брака дети так и не появились. Футболист предлагал Ольге сделать ЭКО и родить сразу мальчика и девочку. Артистка сначала согласилась, но потом передумала. Это стало последней каплей.

Когда девочка хочет забеременеть, она для этого что-то делает. Хотя бы говорит об этом с мужем. В итоге мы решили провериться. Она меня обвиняла, что я не могу иметь детей. Но мне сказали, что у меня всё в порядке, ни о каком бесплодии речи не могло быть. <...> У Ольги были какие-то мелкие проблемы, но мне сказали, их можно наладить с помощью гормонов и мини-операций. Вскоре я начал подозревать, что Ольга просто не хочет детей Дмитрий Тарасов

Фото © Instagram / tarasov23, buzova86