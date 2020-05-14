Строители обнаружили самую старую капсулу времени в Европе, и вот что в ней находилось с 1797 года

Польская капсула времени — старейшая в Европе и самая древняя в мире из найденных. Открыв её, городские власти обнаружили 200-летние монеты и документы от 1797 года, написанные на немецком языке. Фотографии находок из прошлого сразу же опубликовали на официальной странице правительства Зембице в Facebook.
Запечатанная капсула сохранила в хорошем состоянии документы от 1797 г. Они были переданы в государственный архив для анализа и исследований. Монеты будут описаны и, скорее всего, отправятся в наш музей
Gmina Ziębice
На момент закладки послания потомкам город назывался Мюнстерберг и входил в состав Прусского королевства. Документы в капсуле времени касаются строительства церкви в 1797 году на месте замка XV века. В них указаны как имена работников, так и людей, которые внесли пожертвования.
WOW-news
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Кроме того, рядом с капсулой рабочие обнаружили документы, фотографии, а также газеты, датируемые 1902–1903 годами. Правда, по словам чиновников, они находятся в плачевном состоянии и требуют серьёзной реставрации, пишет Daily Mail.
Эти люди хотели сказать нам: мы были здесь, мы вложили в это здание свои сердца и жизни и теперь ваша очередь брать ответственность на себя и заботиться о том, что мы вам оставили
Мариуш Шпиларевич
Мер Зембице