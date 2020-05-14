Модель выложила откровенное фото, но просчиталась с купальником, вызвав у фанатов лишь недоумение

26-летняя Лоренс Бедард из Квебека, Канада, стала настоящей сенсацией среди моделей "Инстаграма" благодаря своей альтернативной внешности. Тело девушки обильно забито татуировками, поэтому она привлекает внимание против воли. С Лоренс сотрудничают популярные бренды одежды, в том числе Fashion Nova, в инстаграм-аккаунте которого и появилось злополучное фото, пишет Daily Star.
Фото © Instagram / fashionnova
На снимке девушка позировала возле зеркала в откровенном красном купальнике, демонстрируя прекрасную фигуру. Многие пользователи соцсети оценили необычную внешность модели и её подтянутое тело. Хотя нашлись и те, кого привлёк купальник (это всё-таки аккаунт магазина одежды). Потенциальные покупатели остались недовольны фасоном бикини, заметив, что на Лоренс он держится не иначе как на клее.
Как это могут носить девушки с хоть какими-то объёмами? У меня был похожий, но я его почти не использовала — грудь постоянно убегала на волю
Нет, просто нет
Линии загара будут, конечно, интересными...
К самой девушке у подписчиков магазина претензий, разумеется, не было. Они отметили, что модель на редкость красива и миловидна, а татуировки выгодно оттенили купальник и придали Лоренс отдельного очарования. В комментариях многие не смогли сосредоточиться на фасоне бикини, вместо этого целиком переключившись на красивую девушку и её фигуру.
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