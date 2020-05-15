Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 мая 2020, 11:04
3157

Путин пожелал актрисе Светличной здоровья и благополучия

Актриса Светлана Светличная на X съезде Союза кинематографистов РФ. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Актриса Светлана Светличная на X съезде Союза кинематографистов РФ.

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Звезде советского экрана исполняется 80 лет.

Президент России Владимир Путин поздравил с большим юбилеем знаменитую актрису заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную. Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля. Глава государства пожелал юбилярше здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Уважаемая Светлана Афанасьевна! Вы обогатили отечественный кинематограф яркими, самобытными, незабываемыми актёрскими работами, снискали профессиональное признание и искренние симпатии зрителей, — отметил российский лидер. — Отрадно, что и сегодня Вы радуете публику новыми интересными ролями, участвуете в телепередачах, творческих встречах и кинофестивалях.

Светлана Светличная — выпускница ВГИКа, училась на курсе Михаила Ромма. В 1963 году, сразу после окончания института, она стала актрисой Театра-студии киноактёра. В 1959 году дебютировала в кино — в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Позже она сыграла десяток ярких ролей в таких фильмах, как "Любить", "Неподсуден", "Держись за облака", "Им покоряется небо", "Семнадцать мгновений весны", "Стряпуха". Но наибольшую популярность она обрела благодаря острохарактерной роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

Звезда "Бриллиантовой руки" рассказала о навязчивом внимании со стороны Гайдая
Звезда "Бриллиантовой руки" рассказала о навязчивом внимании со стороны Гайдая

В последние годы Светличная нечасто появляется на большом экране, однако недавно актриса исполнила камео в фантастической драме "Беловодье. Тайна затерянной страны". Это сиквел некогда популярного телесериала "Пока цветёт папоротник". Главную роль в фильме сыграл Александр Петров.

Стрельба конвоира в Шукшина и слёзы Брежнева. Неизвестные факты о фильме "Калина красная"
Стрельба конвоира в Шукшина и слёзы Брежнева. Неизвестные факты о фильме "Калина красная"
BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • СССР
  • Светлана Светличная
  • Путин
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar