Путин пожелал актрисе Светличной здоровья и благополучия

Звезде советского экрана исполняется 80 лет.

Президент России Владимир Путин поздравил с большим юбилеем знаменитую актрису заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную. Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля. Глава государства пожелал юбилярше здоровья, благополучия и всего наилучшего.

— Уважаемая Светлана Афанасьевна! Вы обогатили отечественный кинематограф яркими, самобытными, незабываемыми актёрскими работами, снискали профессиональное признание и искренние симпатии зрителей, — отметил российский лидер. — Отрадно, что и сегодня Вы радуете публику новыми интересными ролями, участвуете в телепередачах, творческих встречах и кинофестивалях.

Светлана Светличная — выпускница ВГИКа, училась на курсе Михаила Ромма. В 1963 году, сразу после окончания института, она стала актрисой Театра-студии киноактёра. В 1959 году дебютировала в кино — в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Позже она сыграла десяток ярких ролей в таких фильмах, как "Любить", "Неподсуден", "Держись за облака", "Им покоряется небо", "Семнадцать мгновений весны", "Стряпуха". Но наибольшую популярность она обрела благодаря острохарактерной роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".