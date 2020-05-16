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В Аргентине разработали тест, определяющий коронавирус за два часа

Сообщается, что точность результатов составляет 98%.

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Фото © Pixabay

Аргентинские учёные разработали тест, который позволяет определить коронавирус за два часа, сообщило правительство страны.

Тест NEOKIT-CoViD-19 позволяет проводить тест на образцах РНК и не требует сложного оборудования, — говорится в сообщении.

По словам главы Минздрава страны Хинеса Гонсалеса Гарсии, точность теста составляет 98%, а в остальных 2% случаев речь идёт о ложноотрицательном результате. При этом сам тест, по оценкам министра, в несколько раз дешевле ПЦР-анализов. В ближайшее время может начаться экспорт тестов в другие страны.

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