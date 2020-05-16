В Аргентине разработали тест, определяющий коронавирус за два часа

Аргентинские учёные разработали тест, который позволяет определить коронавирус за два часа, сообщило правительство страны.
— Тест NEOKIT-CoViD-19 позволяет проводить тест на образцах РНК и не требует сложного оборудования, — говорится в сообщении.
По словам главы Минздрава страны Хинеса Гонсалеса Гарсии, точность теста составляет 98%, а в остальных 2% случаев речь идёт о ложноотрицательном результате. При этом сам тест, по оценкам министра, в несколько раз дешевле ПЦР-анализов. В ближайшее время может начаться экспорт тестов в другие страны.