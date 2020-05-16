В NASA опровергли информацию об отсутствии России в списке участников соглашения по Луне

Информация, опубликованная в СМИ по поводу того, что США не планируют включать Россию в список стран, которые будут заниматься добычей ископаемых на Луне, является некорректной. Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности заместителя директора NASA по международным связям Майкл Голд, передаёт ТАСС.

— Я думаю, досадно, что было множество утечек в СМИ, которые не отражали корректно то, чем являются Artemis Accords, так что я не удивлён некоторым реакциям (со стороны России. — Прим. Лайфа). Честно говоря, если бы я был на их месте, я бы, наверное, отреагировал так же, учитывая ту информацию, которая была представлена, — подчеркнул он.

По словам Голда, после того как Соединённые Штаты рассказали о соглашениях, Россия сможет более детально их изучить.