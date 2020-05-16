У более 30 студентов из Якутии подтвердился коронавирус

За минувшие сутки на территории Якутии было выявлено более 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых почти половина — студенты Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). Об этом сообщил на брифинге глава региона Айсен Николаев.

— За сутки — 63 человека. Из них 60 — город Якутск, вместе с тем 34 — это студенты СВФУ, которые были уже на обсервации, — сказал он.

При этом Николаев отметил, что диагноз учащихся был подтверждён в ходе локализации вспышки коронавирусной инфекции, которая была зафиксирована в одном из корпусов общежития вуза. По его словам, заболевание у студентов проходит в абсолютно бессимптомной форме. В связи с этим глава региона выразил надежду, что они будут проходить лечение амбулаторно.

Он также подчеркнул, что поручил администрации учебного заведения усилить противоэпидемиологические мероприятия, чтобы не допустить распространение заболевания на другие общежития студгородка и на весь Якутск.