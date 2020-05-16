Главный онколог Минздрава назвал частый симптом развития раковых заболеваний

Онкологические заболевания оказывают мощнейшее негативное воздействие на весь человеческий организм, в том числе они тесно связаны с потерей массы тела. Об этом рассказал главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн во время трансляции в "Инстаграме".

— Когда мы начинаем беседовать с пациентом, то спрашиваем, насколько килограммов он похудел. Это не потому, что вы сами похудели. Просто опухоль забирает часть белка, снижает лейкоциты и так далее, — рассказал врач.

Каприн отмечает, что в связи с этим нередки случаи, когда пациенту, проходящему лечение от онкологических заболеваний, назначают особое питание, богатое белком. Оно необходимо для поддержания функций организма, особенно когда у больного происходит потеря аппетита в результате химиотерапии.

Онколог также обратил внимание, что, учитывая это, следует быть крайне осторожными при лечебном голодании. По его словам, бывают случаи, когда опухоли выявлялись у людей, которые очень много постились.