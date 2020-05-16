Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет

Президент России Владимир Путин подписал список поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке. В частности, правительство и региональные власти должны сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, так как эти люди входят в группу риска по коронавирусу.

Доклад о выполнении поручения российскому лидеру должны предоставить до 20 мая текущего года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее Лайф сообщал, что во время совещания 11 мая глава государства отдельно обратился к людям старшего поколения, отметив, что понимает, как "нелегко постоянно быть дома", но "надо ещё потерпеть".