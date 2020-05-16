В Приморье из-за "шашлычков" резко возросло число выявленных случаев коронавируса

За минувшие сутки в Приморье был зарегистрирован резкий скачок числа пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

— За сутки в регионе выявлено 87 больных, всего с начала эпидемии зафиксировано 1197 случаев заболевания, — говорится в сообщении.

Как рассказала журналистам главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, наибольший рост статистики наблюдался в Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Партизанске и Партизанском районе. По её словам, значительный прирост связан с недобросовестным исполнением режима самоизоляции жителями региона в майские праздники.

Как заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, учитывая обстоятельства, необходимо усилить проверки по соблюдению санитарных ограничений, особенно в общественном транспорте — наиболее вероятном месте заражения.

— Обязательный масочный режим в автобусах как для водителей, так и для пассажиров, проводите постоянные проверки, выявляйте нарушителей, наказывайте такие компании, снимайте с маршрутов, — сказал он.