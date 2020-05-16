В Китае за сутки выявили 21 случай заражения коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки на территории Китая было зарегистрировано восемь пациентов с подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция", а также 13 бессимптомных носителей заболевания. Об этом говорится в отчёте Государственного комитета КНР по вопросам медицины и гигиены.

По его данным, из общего числа подтверждённых случаев только два являются локальными, остальные шесть — ввозные. При этом общее число последних составляет 1698 случаев, из которых 1652 уже закончились выпиской из больницы, по-прежнему проходят лечение 46 пациентов.

Отмечается, что с начала вспышки заболевания в стране переболело 82 941 человек. Из этого числа по-прежнему остаются на больничных койках 89 пациентов, из которых 11 в тяжёлом состоянии. Успешно прошли лечение 78 219 человек, 4633 погибли.