Врач назвал первые симптомы тяжёлой формы CoViD-19

Кашель, повышенная температура и одышка являются первыми симптомами тяжёлой формы коронавирусной инфекции в организме человека. Об этом в эфире программы "Здоровье" на Первом канале рассказал главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов.

— Первое — температура выше 38,5 градуса по Цельсию, второе — кашель, третье — одышка. Это большая частота дыхания — 20-30 движений в минуту. К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом, — отметил Морозов.

В свою очередь, ведущая программы Елена Малышева отметила, что при появлении одышки необходимо как можно скорее госпитализироваться. Кроме того, врачи обратили внимание на посинение кожного покрова и слизистой оболочки. В частности, симптомами может стать посинение ногтей или губ.