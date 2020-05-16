Мясников ответил на обвинения в занижении смертности от коронавируса в России

В России сохраняется минимальный уровень смертности от коронавирусной инфекции, что, судя по всему, сильно смущает остальной мир, поэтому на информационном поле появляются фейки о якобы занижении данных по числу умерших от заболевания в РФ. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 24".

Он отмечает, что журналисты нескольких западных изданий ранее опубликовали материалы, в которых говорилось о занижении смертности в России на 70%. При этом за основу "исследования" были взяты данные по Москве за апрель нынешнего и прошлого года. Например, в 2019-м было выдано чуть более 10 тысяч свидетельств о смерти, тогда как в текущем месяце их уже почти 11,8 тысячи.

Мясников указывает, что месячный прирост смертности в 1800 человек действительно есть, однако из этого числа только у 642 был подтверждён диагноз "коронавирусная инфекция". Соответственно, если всё подсчитать, то занижение уровня смертности в таких масштабах, о которых пишут иностранные СМИ, физически невозможно, напротив, подтверждается легитимность приведённых данных.

Доктор также подчеркнул, что в целом у аналитических материалов, о которых идёт речь, подсчёты не самая сильная сторона, поскольку сравнивать показатели летальных случаев всего за один месяц не совсем корректно, это не является гарантированным доказательством наличия какой-либо тенденции.