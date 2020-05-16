В конгрессе США одобрили пакет помощи экономике на три триллиона долларов

Нижняя палата представителей конгресса США большинством голосов поддержала предложенный демократами новый пакет помощи экономике страны на три триллиона долларов.

Данное решение парламентарии приняли в ходе дистанционного заседания, для которого конгрессмены специально одобрили резолюцию (217 против 189), разрешающую проведение удалённого голосования.

Уточняется, что принятый законопроект направлен на преодоление последствий эпидемии коронавирусной инфекции. Согласно документу, около одного триллиона долларов будет направлено штатам и местным властям, ещё 200 миллиардов будет находиться в фонде для сотрудников критически важных сфер, включая здравоохранение. Кроме того, будут увеличены выплаты на семью до шести тысяч долларов.

Предлагается также выделить около 75 миллиардов в американской валюте на проведение тестирования граждан на коронавирус, выделение средств на пособия по безработице и покрытие образовательных кредитов.