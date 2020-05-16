В МЧС предупредили о рисках передачи коронавируса через чипсы и орешки

Специалисты МЧС России заявили, что существует высокая вероятность заразиться коронавирусной инфекцией через упаковки с чипсами и орехами, к которым прикасались другие люди, а также при использовании общей посуды для еды. Об этом говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

— Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки), — сказано в сообщении.

Сотрудники МЧС также напоминают, что коронавирус передаётся не только воздушно-капельным путём, но и контактно-бытовым, например через предметы обихода. Поэтому они рекомендуют реже прикасаться к любым поверхностям и предметам в общественных местах.

Кроме того, специалисты советуют всегда носить с собой антисептик для рук, одноразовые салфетки, а также прикрывать нос и рот при кашле и чихании.