В Италии с 3 июня откроют границы страны

Власти Италии намерены с 3 июня разрешить въезд в страну для иностранцев, а также выезд своих граждан за её пределы. Об этом сообщает пресс-служба итальянского правительства по итогам заседания Совета министров республики.

Отмечается, что разрешаются также поездки между регионами. При этом они могут быть запрещены при условии наличия высокого риска заражения коронавирусом в этих районах. Аналогичные правила будут применяться и к тем, кто въезжает в Италию.