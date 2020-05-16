В Москве выплаты получили все медики, борющиеся с коронавирусом

Работающие с больными с коронавирусом врачи получают все обещанные доплаты, в столице не обнаружено случаев невыплаты денег медработникам. Об этом сказал первый замглавы аппарата мэра столицы, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире "Эха Москвы".

По его словам "вопиющие случаи" по невыплате надбавок врачам вправду имели место в регионах, в столице "таких случаев нет". Чиновник отметил, что если в течение недели и были оформительские задержки, то сейчас средства, выделенные по федеральной и московской линиям, должны быть доведены до медицинских работников.