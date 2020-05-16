Новосибирские следователи проверят выплаты медикам за борьбу с коронавирусом

Следователи в Новосибирской области проверят появившиеся в СМИ сообщения о том, что работники скорой помощи из столицы региона и Искитима не получили в полном объёме полагающиеся им доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.
— В ходе проверок будет проведён комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, установлены размеры задолженностей и иные обстоятельства, повлёкшие нарушение прав медработников, — говорится в сообщении.
По результатам доследственных действий будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин обвинил чиновников в том, что они "развели бюрократическую канитель", выплачивая доплаты медикам за часы работы с больными CoViD-19. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям всех региональных подразделений ведомства возбуждать уголовные дела за невыплаты денежных средств медицинским работникам.