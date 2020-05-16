Новосибирские следователи проверят выплаты медикам за борьбу с коронавирусом

Следователи в Новосибирской области проверят появившиеся в СМИ сообщения о том, что работники скорой помощи из столицы региона и Искитима не получили в полном объёме полагающиеся им доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.