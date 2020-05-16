Трамп: Я немного потерял вкус к торговой сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что "немного потерял вкус" к американо-китайской торговой сделке, первая часть которой была заключена в начале текущего года.

— Я просто не хочу сейчас с ним разговаривать. Мы посмотрим, что произойдёт в ближайшее время. Они покупают много нашего материала. Они тратят много на торговую сделку, но торговая сделка — я не знаю, почему-то я потерял немного вкус к ней, — ответил Трамп на вопрос журналистов, почему он сейчас не хочет разговаривать с главой КНР Си Цзиньпином.

Ранее американский лидер не стал отвечать на вопрос о возвращении ряда таможенных пошлин на китайские товары, отметив, что КНР приобретает много продукции из США, однако на торговом соглашении "едва высохли чернила", когда коронавирус добрался до Америки.

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоренс Кадлоу в свою очередь подчеркнул, что сделка продолжает работать.