Китай наложит санкции на Apple и Cisco в ответ на меры против Huawei

КНР наложит ряд санкций на американские компании Apple, Qualcomm и Cisco в ответ на намерения США заблокировать поставки полупроводников от мировых производителей микросхем китайской корпорации Huawei. Об этом сообщает Global Times.
— Китай примет решительные контрмеры для защиты своих законных прав, если США продолжат реализацию плана, запрещающего основным поставщикам микросхем, включая тайваньский TSMC, продавать чипы китайскому технологическому гиганту, — цитирует газета источник, близкий к правительству Китая.
Ранее Министерство торговли США заявило, что вносит в экспортное правило поправки, направленные против закупок компанией Huawei полупроводников, в разработке которых участвовали Штаты.
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