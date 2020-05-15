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Китай наложит санкции на Apple и Cisco в ответ на меры против Huawei

Ранее США заявили о блокировке поставок полупроводников.

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Фото © ТАСС / Zuma

КНР наложит ряд санкций на американские компании Apple, Qualcomm и Cisco в ответ на намерения США заблокировать поставки полупроводников от мировых производителей микросхем китайской корпорации Huawei. Об этом сообщает Global Times.

Китай примет решительные контрмеры для защиты своих законных прав, если США продолжат реализацию плана, запрещающего основным поставщикам микросхем, включая тайваньский TSMC, продавать чипы китайскому технологическому гиганту, — цитирует газета источник, близкий к правительству Китая.

Ранее Министерство торговли США заявило, что вносит в экспортное правило поправки, направленные против закупок компанией Huawei полупроводников, в разработке которых участвовали Штаты.

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