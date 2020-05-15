Китай наложит санкции на Apple и Cisco в ответ на меры против Huawei

КНР наложит ряд санкций на американские компании Apple, Qualcomm и Cisco в ответ на намерения США заблокировать поставки полупроводников от мировых производителей микросхем китайской корпорации Huawei. Об этом сообщает Global Times.

— Китай примет решительные контрмеры для защиты своих законных прав, если США продолжат реализацию плана, запрещающего основным поставщикам микросхем, включая тайваньский TSMC, продавать чипы китайскому технологическому гиганту, — цитирует газета источник, близкий к правительству Китая.