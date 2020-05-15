Глава ВЦИОМа объяснил, почему счастливых людей в России значительно больше, чем несчастных

Всероссийский центр изучения общественного мнения уже подвёл итоги весеннего опроса, на основании которого высчитывается "индекс счастья". Об этом в шоу "Дайте сказать" рассказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров. Несмотря на коронавирус, режим самоизоляции и экономические проблемы, никакого обвала в этой статистике нет — счастливых людей в России, по его словам, по-прежнему большинство.

— Всё-таки счастливых людей или тех, кто, отвечая на вопросы наших интервьюеров, называет себя "скорее счастливым", их существенно больше, чем несчастливых. Причин тому много, но главная — в следующем: счастье, как считают россияне, оно не в деньгах, — подчеркнул Фёдоров. — Оно — в здоровье, оно — в любви, и оно — в семье.

Между тем, как признался глава ВЦИОМа, именно "индекс счастья" является для социологов центра самым проблемным в плане обратной связи. Это зачастую рождает волну негатива под лозунгом "вы все врёте" или обвинений в предвзятости. Тем не менее есть цифры, и с ними не поспоришь.

— Каждый раз, когда мы сообщаем о той доле россиян, которые чувствуют себя счастливыми, тут же поднимается волна гонений на нас, мол "все вы врёте", "Россия не может быть счастливой страной", — добавил он.

Ранее в пятницу ВЦИОМ назвал процент россиян, перешедших на удалёнку из-за коронавируса. Таких оказалось 16%, среди них 60% — люди из бюджетных сфер: врачи, учителя, научные сотрудники. 51% работают в коммерческом секторе (инженеры, дизайнеры, юристы).

Согласно другому опросу, россияне на удалёнке больше скучают по офисному креслу, чем по коллегам. Но самым жирным минусом работы из дома респонденты назвали снижение активности в течение дня.