Истребитель F-22 разбился во Флориде

Истребитель F-22 ВВС США разбился сегодня в 19 километрах от авиабазы Эглин в штате Флорида. Об этом говорится в заявлении командования базы, размещенном на его сайте.

— F-22, закреплённый за 43-й истребительной эскадрильей и входящий в состав 325-го истребительного авиационного крыла, разбился примерно в 9:15 (16:15 московского времени) сегодня утром. Место происшествия находится в 12 милях (около 19 километров) к северо-востоку от основной базы Эглин на испытательном и учебном полигоне, — уточняется в заявлении.

🇺🇸 #USA — An F-22 Raptor fighter jet that took off from Eglin Air Force Base in Florida.



The jet just crashed 12 miles away from the air base during a test and training flight.



The pilot survived and was taken to hospital. The pilot was flying alone.pic.twitter.com/233vV1SMyU — ISCResearch (@ISCResearch) May 15, 2020

Пилот катапультировался, он госпитализирован. Его состояние стабильное. Никто больше в результате произошедшего не пострадал. Гражданским строениям никакого ущерба также не нанесено.