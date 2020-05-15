Истребитель F-22 разбился во Флориде

Истребитель F-22 ВВС США разбился сегодня в 19 километрах от авиабазы Эглин в штате Флорида. Об этом говорится в заявлении командования базы, размещенном на его сайте.
— F-22, закреплённый за 43-й истребительной эскадрильей и входящий в состав 325-го истребительного авиационного крыла, разбился примерно в 9:15 (16:15 московского времени) сегодня утром. Место происшествия находится в 12 милях (около 19 километров) к северо-востоку от основной базы Эглин на испытательном и учебном полигоне, — уточняется в заявлении.
🇺🇸 #USA — An F-22 Raptor fighter jet that took off from Eglin Air Force Base in Florida.— ISCResearch (@ISCResearch) May 15, 2020
The jet just crashed 12 miles away from the air base during a test and training flight.
The pilot survived and was taken to hospital. The pilot was flying alone.pic.twitter.com/233vV1SMyU
Пилот катапультировался, он госпитализирован. Его состояние стабильное. Никто больше в результате произошедшего не пострадал. Гражданским строениям никакого ущерба также не нанесено.
ВВС начали расследование. Сведений о возможных причинах инцидента командование не приводит.
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