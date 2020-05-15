НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Истребитель F-22 разбился во Флориде

Пилот смог катапультироваться.

512
Post cover

Фото © Zuma / TASS

Истребитель F-22 ВВС США разбился сегодня в 19 километрах от авиабазы Эглин в штате Флорида. Об этом говорится в заявлении командования базы, размещенном на его сайте.

F-22, закреплённый за 43-й истребительной эскадрильей и входящий в состав 325-го истребительного авиационного крыла, разбился примерно в 9:15 (16:15 московского времени) сегодня утром. Место происшествия находится в 12 милях (около 19 километров) к северо-востоку от основной базы Эглин на испытательном и учебном полигоне, — уточняется в заявлении.

Пилот катапультировался, он госпитализирован. Его состояние стабильное. Никто больше в результате произошедшего не пострадал. Гражданским строениям никакого ущерба также не нанесено.

ВВС начали расследование. Сведений о возможных причинах инцидента командование не приводит.

Выбор редакции

Loading...