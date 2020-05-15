Милонов предложил ввести систему преференций российского бизнеса перед зарубежным

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что государство в первую очередь должно помогать российским гражданам и предпринимателям, а уже потом иностранным. С соответствующим предложением парламентарий планирует обратиться к правительству, сообщает News.ru.
По словам Милонова, в России необходимо создать систему преференций российского бизнеса перед иностранным. В качестве аргумента депутат привёл пример прибалтийских компаний, которые зарабатывают деньги в России, но платят налоги на родине.
— Такие предприятия и организации теоретически могут получить двойные преимущества перед российскими компаниями в условиях кризиса: они могут рассчитывать на российскую поддержку и субсидии, а также на поддержку своих национальных правительств, — пояснил Милонов.
При этом потом такие предприятия поддерживают антироссийские акции и недружественные политические движения, отметил парламентарий.
Кроме того, Милонов добавил, что на северо-западе России работает большое количество зарубежных предприятий, которые в нынешних условиях, вероятно, захотят получить федеральные или региональные субсидии.
Ранее Лайф сообщал, что Правительство РФ выделило 81,18 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидии для среднего и малого бизнеса из отраслей, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса.
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