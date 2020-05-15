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Опубликовано 15 мая 2020, 20:40

Милонов предложил ввести систему преференций российского бизнеса перед зарубежным

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

По мнению парламентария, некоторые иностранные компании могут рассчитывать на поддержку как на родине, так и в РФ.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что государство в первую очередь должно помогать российским гражданам и предпринимателям, а уже потом иностранным. С соответствующим предложением парламентарий планирует обратиться к правительству, сообщает News.ru.

По словам Милонова, в России необходимо создать систему преференций российского бизнеса перед иностранным. В качестве аргумента депутат привёл пример прибалтийских компаний, которые зарабатывают деньги в России, но платят налоги на родине.

Такие предприятия и организации теоретически могут получить двойные преимущества перед российскими компаниями в условиях кризиса: они могут рассчитывать на российскую поддержку и субсидии, а также на поддержку своих национальных правительств, — пояснил Милонов.

Путин заявил о новых мерах поддержки отраслей бизнеса, пострадавших из-за коронавируса

При этом потом такие предприятия поддерживают антироссийские акции и недружественные политические движения, отметил парламентарий.

Кроме того, Милонов добавил, что на северо-западе России работает большое количество зарубежных предприятий, которые в нынешних условиях, вероятно, захотят получить федеральные или региональные субсидии.

Ранее Лайф сообщал, что Правительство РФ выделило 81,18 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидии для среднего и малого бизнеса из отраслей, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса.

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Анна Сокова
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