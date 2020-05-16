Госдеп считает, что действия России в Арктике ставят под угрозу линию обороны НАТО в Атлантике

Россия якобы наращивает силы в Арктике, тем самым ставя под угрозу линию обороны НАТО в Северной Атлантике. Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи, передаёт ТАСС со ссылкой на стенограмму брифинга с его участием.
— Китай и Россия всё активнее стараются бросать вызов интересам США, Запада и союзников. Арктический регион от этого не защищён, — считает он.
В своей речи Мерфи также обратил внимание, что российская сторона развивала инфраструктуру в Арктике и создала Объединённое стратегическое командование на базе Северного флота.
— Объявлено о развёртывании систем С-400 на Кольском полуострове, подобное военное строительство выходит за рамки территориальной обороны, — подчеркнул представитель Госдепартамента.
По его словам, это является частью наращивания российского военного присутствия в Северной Атлантике. При этом делаются данные шаги якобы затем, чтобы США и Канада в случае кризиса не смогли отреагировать. Всё это ставит под угрозу Фареро-Исландский рубеж (между Великобританией, Исландией и Гренландией), заключил Мерфи.