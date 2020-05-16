Россия почти в три раза сократила вложения в гособлигации США

За март текущего года Россия сократила объём вложений в американские государственные бумаги более чем в три раза по сравнению с февралём. Так, их сумма составила $3,85 миллиарда против $12,58 миллиарда в последний месяц зимы. Об этом свидетельствуют документы Минфина США.

Стоит отметить, что наибольшее сокращение пришлось на долю краткосрочных облигаций — с $8,2 миллиарда в феврале до $473 миллионов в марте. Меньше пострадали долгосрочные ценные бумаги — вложения в них упали с $4,3 миллиарда до $3,38 миллиарда.

Крупнейшим держателем госбумаг США в марте осталась Япония с показателем $1,27 триллиона. Второе место с $1,08 триллиона занимает лидировавший продолжительное время Китай.