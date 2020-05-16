Россия запросила обсуждение в СБ ООН попытки вторжения боевиков в Венесуэлу

Россия запросила проведение встречи Совета Безопасности ООН в видеоформате 18 мая для обсуждения попытки вторжения в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в организации.
Отмечается, что тема встречи — "угроза миру и безопасности". По словам источника в СБ, заседание ещё не внесено в официальный график.
Напомним, 3 мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении попытки вторжения на территорию государства со стороны штата Ла-Гуайра. Боевики пытались проникнуть на территорию страны на быстроходных катерах. Президент Мадуро сообщил, что наёмники покушались на его жизнь. Глава США Дональд Трамп заявил о непричастности американского правительства к морскому вторжению. Позднее в Венесуэле поймали ещё трёх, а затем восьмерых наёмников.