Россия запросила обсуждение в СБ ООН попытки вторжения боевиков в Венесуэлу

Россия запросила проведение встречи Совета Безопасности ООН в видеоформате 18 мая для обсуждения попытки вторжения в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в организации.

Отмечается, что тема встречи — "угроза миру и безопасности". По словам источника в СБ, заседание ещё не внесено в официальный график.