В Венесуэле поймали ещё восемь наёмников, пришедших за Мадуро

En el Marco de la #operacionnegroprimero Unidades de la Infantería de Marina, asignadas a la ZODI LA GUAIRA, bajo la conducción de la REDI CAPITAL, CEOFANB. Ubican y capturan en horas nocturnas a 8 Mercenarios Terroristas. @NicolasMaduro @vladimirpadrino @CeballosIchaso pic.twitter.com/vmqpGHKRQZ— Armada Bolivariana (@ArmadaFANB) May 11, 2020
В Венесуэле задержали ещё восемь наёмников, проникнувших на территорию республики. Об этом сообщается в Twitter вооружённых сил страны.
— Подразделения морской пехоты обнаружили и задержали вечером восемь террористов-наёмников, — говорится в сообщении.
Напомним, 3 мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении попытки вторжения на территорию государства со стороны штата Ла-Гуайра. Боевики пытались проникнуть на территорию страны на быстроходных катерах. Президент Мадуро сообщил, что наёмники покушались на его жизнь. Президент США Дональд Трамп заявил о непричастности правительства США к морскому вторжению в Венесуэлу. Позднее в Венесуэле поймали ещё трёх наёмников.