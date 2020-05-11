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В Венесуэле поймали ещё восемь наёмников, пришедших за Мадуро

Один из ранее задержанных сообщил, что за захват лидера страны им обещали до 100 тысяч долларов.

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В Венесуэле задержали ещё восемь наёмников, проникнувших на территорию республики. Об этом сообщается в Twitter вооружённых сил страны.

Подразделения морской пехоты обнаружили и задержали вечером восемь террористов-наёмников, — говорится в сообщении.

Напомним, 3 мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении попытки вторжения на территорию государства со стороны штата Ла-Гуайра. Боевики пытались проникнуть на территорию страны на быстроходных катерах. Президент Мадуро сообщил, что наёмники покушались на его жизнь. Президент США Дональд Трамп заявил о непричастности правительства США к морскому вторжению в Венесуэлу. Позднее в Венесуэле поймали ещё трёх наёмников.

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