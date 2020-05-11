В Роспотребнадзоре напомнили правила безопасного онлайн-шопинга

Роспотребнадзор напомнил россиянам, как не попасться на уловки мошенников, совершая покупки онлайн.

— По последним данным некоторых исследований, онлайн-продажи товаров повседневного спроса существенно выросли в натуральном выражении. В большинстве регионов торговля любыми товарами разрешена в онлайн-формате, в то время как стационарные магазины, если они не реализуют товары первой необходимости, закрыты, — отмечается в сообщении федеральной службы, опубликованном на официальном сайте.

Если продавец предлагает оплату товара наложенным платежом, покупателю следует быть особенно осторожным, так как содержание посылки можно будет увидеть на почте только после оплаты. Перед онлайн-покупками следует проверить на интересующем сайте информацию о реквизитах продавца: фирменное наименование, место нахождения, режим работы и другое. Также не следует переводить деньги за покупку на банковскую карту физического лица, кроме того, необходимо поинтересоваться получением электронного чека.

Важно помнить, что покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи и в течение семи дней после его получения.