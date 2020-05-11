В Китае 16 человек задержали за контрабанду трёх тонн золота

Сотрудники таможни задержали 16 человек в провинции Фуцзянь в восточном Китае по делу о контрабанде золота. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

По данным агентства, с февраля 2017 года члены банды скупали в больших количествах золото в нескольких населённых пунктах страны, после чего контрабандисты спрятали благородный металл и изделия из него в деталях аудиодекодеров и незаконным путём перевезли в Гонконг.

Уже на месте участники банды вскрывали аудиодекодеры и сбывали золото местным скупщикам.

В администрации таможни города Фучжоу, столицы провинции Фуцзянь, выяснили, что в общем счёте контрабандисты незаконно вывезли около трёх тонн золота и сопутствующих товаров на сумму около 820 миллионов юаней (около 8,5 миллиарда рублей).