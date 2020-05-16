В Совфеде назвали регионы, которых может лишиться Украина

Зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что из состава Украины по примеру юго-восточных регионов может выйти ещё несколько территорий. Об этом он рассказал в интервью "Парламентской газете".

— Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают, — сказал он, отметив, что Россию это очень тревожит.

Джабаров подчеркнул, что складывается ощущение, что Украина входит в полосу безвластия, а президент Владимир Зеленский по факту не управляет страной. По мнению парламентария, Запад уже устал от Киева, как от "неродного капризного ребёнка", и вряд ли в дальнейшем будет помогать.