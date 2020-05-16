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СК проверяет сообщения о нарушениях при выплатах медикам в нескольких регионах России

Ранее президент РФ обвинил чиновников в том, что они "развели бюрократическую канитель".

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Фото © Flickr / Фотобанк Moscow-Live.ru

Следователи начали проверки о полных или частичных невыплатах надбавок медикам за работу с пациентами с коронавирусом в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и других регионах. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Основанием для их проведения стали материалы СМИ, содержащие сообщения о невыплате в полном объёме положенных дополнительных выплат работникам... и, кроме того, непосредственные обращения медицинских работников в следственные органы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проверок следователи принимают меры к незамедлительному погашению задолженностей.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин обвинил чиновников в том, что они "развели бюрократическую канитель", выплачивая доплаты медикам за часы работы с больными коронавирусом. Глава СК РФ поручил руководителям всех региональных подразделений ведомства возбуждать уголовные дела за невыплаты медикам средств.

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