СК проверяет сообщения о нарушениях при выплатах медикам в нескольких регионах России

Следователи начали проверки о полных или частичных невыплатах надбавок медикам за работу с пациентами с коронавирусом в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и других регионах. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

— Основанием для их проведения стали материалы СМИ, содержащие сообщения о невыплате в полном объёме положенных дополнительных выплат работникам... и, кроме того, непосредственные обращения медицинских работников в следственные органы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проверок следователи принимают меры к незамедлительному погашению задолженностей.