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Врач рассказал о риске осложнений для переболевших коронавирусом бессимптомно

Он перечислил причины их возможного появления.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Главный невролог Пироговского центра Олег Виноградов рассказал, что появление каких-либо осложнений спустя годы у людей, бессимптомно переболевших коронавирусом, зависит от объёмов поражения организма и количества вируса. Об этом сообщает телеканал "360".

Виноградов отметил, что последствия CoViD-19 у бессимптомных пациентов также зависят от кислородного голодания тканей и работы иммунной системы в период заболевания.

Можно сравнить с футболистом, который играет матч. Его бьют по ногам — перелома нет. Он ходит, играет дальше. Но через какое-то время, тут зависит от того, насколько сильными были эти удары, может, через пять, десять лет у него начнутся дикие артрозы, — добавил врач.

Медик подчеркнул, что на сегодняшний день слишком мало информации, чтобы точно оценить будущие последствия у переболевших бессимптомно.

Напомним, по последним данным, за весь период эпидемии в России зафиксировано 272 043 случая CoViD-19 во всех 85 регионах. За прошедшие сутки в стране коронавирус подтвердился ещё у 9200 человек.

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