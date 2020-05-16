Врач рассказал о риске осложнений для переболевших коронавирусом бессимптомно

Главный невролог Пироговского центра Олег Виноградов рассказал, что появление каких-либо осложнений спустя годы у людей, бессимптомно переболевших коронавирусом, зависит от объёмов поражения организма и количества вируса. Об этом сообщает телеканал "360".

Виноградов отметил, что последствия CoViD-19 у бессимптомных пациентов также зависят от кислородного голодания тканей и работы иммунной системы в период заболевания.

— Можно сравнить с футболистом, который играет матч. Его бьют по ногам — перелома нет. Он ходит, играет дальше. Но через какое-то время, тут зависит от того, насколько сильными были эти удары, может, через пять, десять лет у него начнутся дикие артрозы, — добавил врач.

Медик подчеркнул, что на сегодняшний день слишком мало информации, чтобы точно оценить будущие последствия у переболевших бессимптомно.