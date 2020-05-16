Вакцина от CoViD-19 может появиться в России к концу лета

Вакцина от коронавирусной инфекции может появиться в России уже в августе этого года. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, разработка препарата началась ещё в феврале. При её создании помогла универсальная платформа, которая ранее применялась для создания вакцин против лихорадки Эбола и вируса MERS.

Сейчас разработка препарата проходит доклинические испытания, после чего центр будет просить разрешения у Минздрава для клинических испытаний на людях. Укол, по словам Гинцбурга, будут делать в плечо.

Также эпидемиолог отметил, что испытания вещества на мелких грызунах показали очень высокую эффективность и иммуногенность. В связи с этим производство вакцины может начаться в ближайшие месяцы.

— Я думаю, к концу лета. Я хотел бы думать, я бы так ответил, — подчеркнул Гинцбург.