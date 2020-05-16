Названо самое опасное осложнение после коронавируса

Врач рассказал, что заболевание ослабляет иммунитет, из-за чего больной впадает в иммунодепрессию, а также у него могут развиться бронхолёгочные заболевания. Он призвал россиян соблюдать самоизоляцию и оставаться дома.

Напомним, по последним данным, за весь период эпидемии в России зафиксировано 272 043 случая коронавируса во всех 85 регионах. За прошедшие сутки в стране заболевание подтвердилось ещё у 9200 человек.