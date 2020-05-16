Названо самое опасное осложнение после коронавируса

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев отметил, что самое опасное осложнение после CoViD-19 — полиорганная недостаточность.
— Коронавирус может провоцировать острые состояния — состояние острого панкреатита, острой сердечной недостаточности, — сказал телеканалу "Звезда" Зайцев.
Врач рассказал, что заболевание ослабляет иммунитет, из-за чего больной впадает в иммунодепрессию, а также у него могут развиться бронхолёгочные заболевания. Он призвал россиян соблюдать самоизоляцию и оставаться дома.
Напомним, по последним данным, за весь период эпидемии в России зафиксировано 272 043 случая коронавируса во всех 85 регионах. За прошедшие сутки в стране заболевание подтвердилось ещё у 9200 человек.