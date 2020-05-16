"Может повести себя как корь". Эпидемиолог назвал возможные варианты развития CoViD-19

Коронавирус может пойти по двум абсолютно разным путям развития — стать изменчивым (как вирус гриппа) или не меняться (как вирус кори), считает доктор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Может себя повести как вирус кори, который в процессе всей истории человечества и истории этого гриппа совершенно не меняется, — сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус — 5" на канале "Россия-1".

Гинцбург отметил, что в таком случае вакцина от CoViD-19 войдёт в национальный календарь прививок. В свою очередь главврач больницы № 52 рассказала о меняющихся проявлениях коронавируса у пациентов.

— Вирус меняет свои, так скажем, проявления. Это и поражение эндотелий мелких сосудов, это сейчас и проявления кожные, что, конечно, тоже не может не настораживать, — пояснила она в передаче.

Лысенко также сообщила, что выработать иммунитет у здорового человека путём переливания плазмы крови переболевшего коронавирусом пациента невозможно. Организм в таком случае уничтожит антитела и "ничего не запомнит". Поэтому такая процедура подходит только больным CoViD-19.