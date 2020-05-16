В Депздраве объяснили, почему стоит пройти бесплатный тест на коронавирус

Новая скрининговая программа, запущенная сегодня в Москве, позволит специалистам понять иммунный статус населения. Это позволит оценить "иммунитет города" и начать снимать ограничительные меры без рисков для здоровья граждан. Об этом в интервью "Российской газете" заявил главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

— Мы уже дошли до той стадии развития эпидемиологического процесса новой инфекции, когда мы можем внедрять такие методы не только для диагностики, но и для оценки того, что происходит у населения, какой у него сформирован иммунитет. Это принципиально важный вопрос для города, для принятия решения, что делать дальше, — пояснил специалист.

По словам Мазуса, сейчас система способна делать до 500 тысяч тестов в неделю. Этот объём будет дальше наращиваться, в связи с чем массовое обследование Москва сможет завершить за достаточно короткое время.

Сейчас приглашения на бесплатное доступное тестирование получили первые 70 тысяч москвичей. Через несколько дней их получит ещё 70 тысяч. Такие сообщения гражданам будут рассылаться до тех пор, пока их не получат все 12 миллионов человек.

Мазус также рассказал, что, получив такое приглашение посредством SMS, человек может прийти по указанному адресу медицинского учреждения и сдать тест на коронавирусную инфекцию.

По результатам анализа гражданин узнает, успел ли он переболеть CoViD-19 или болеет сейчас. Это очень важно, подчеркнул Мазус, поскольку почти 80% заражённых инфекцией являются бессимптомными носителями штамма. То есть такие больные могут передавать заболевание другим и даже не подозревать о том, что инфицированы.

— Это делает такого человека опасным для окружающих, — заключил специалист.

Причём те граждане, которые выяснят, что уже переболели инфекцией, смогут сдать кровь и помочь выздороветь тем жителям, которые переносят CoViD-19 очень тяжело и находятся в реанимации. Такая программа донорства плазмы в столице набирает обороты.