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В окружении протоиерея Димитрия Смирнова опровергли сообщения о его тяжёлом состоянии

Ранее в СМИ появилась информация, что священнослужителя подключили к ИВЛ.

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Фото © ТАСС / Андрей Васильев

Заявления о подключении председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) являются ложными, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении священника.

Он не подключён к ИВЛ, — рассказал собеседник агентства.

Напомним, 8 мая Димитрия Смирнова госпитализировали с пневмонией. По данным ТАСС, проведённый у него анализ на коронавирус дал положительный результат.

Ранее в СМИ появилась информация, что протоиерей находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

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