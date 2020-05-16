В окружении протоиерея Димитрия Смирнова опровергли сообщения о его тяжёлом состоянии

Заявления о подключении председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) являются ложными, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении священника.
— Он не подключён к ИВЛ, — рассказал собеседник агентства.
Напомним, 8 мая Димитрия Смирнова госпитализировали с пневмонией. По данным ТАСС, проведённый у него анализ на коронавирус дал положительный результат.
Ранее в СМИ появилась информация, что протоиерей находится в реанимации в тяжёлом состоянии.