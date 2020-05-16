В Армавире главврача больницы уволят за нарушения с выплатами борющимся с CoViD-19

В городской больнице Армавира Краснодарского края по решению губернатора будет уволен главный врач. Об этом сообщается в администрации региона. Отмечается, что в медучреждение была направлена комиссия Министерства здравоохранения, чтобы проверить организацию выплат медикам, работающим с CoViD-19.

— Работа комиссии ещё не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться. Соответственно, будут жёсткие кадровые решения. Принято решение об увольнении главного врача армавирской городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи Армавира, — сообщила замглавы края Анна Минькова.

Как сообщили в местном Минздраве, деньги для доплат медикам были доведены до больниц вовремя.