Депздрав: У умершего в Москве трёхлетнего мальчика не было коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что у умершего накануне трёхлетнего мальчика не был диагностирован коронавирус, о чём ранее сообщали СМИ.

— Депздрав опровергает информацию, что смерть наступила от коронавирусной инфекции. 12 мая ребёнок поступил в тяжёлом состоянии в Морозовскую больницу с диагнозом "периостит нижней челюсти на фоне хронического периодонтита зубов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что болевой синдром у мальчика наблюдался в течение двух недель, а в больнице ему провели экстренную операцию. После этого состояние малыша нормализовалось, но через три часа он стал чувствовать себя хуже. Ребёнка перевели в реанимацию в состоянии септического шока, который вызвал отёк мозга.

Анализ на коронавирус от 15 мая показал отрицательный результат, клинических проявлений болезни не было. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия и специализированных тестов.