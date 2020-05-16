Премьер-министра Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил на фоне CoViD-19

Сотрудники новозеландского кафе не пустили премьер-министра страны Джасинду Ардерн и её жениха Кларка Гейфорда в заведение из-за новых правил, введённых на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

Согласно информации издания, инцидент произошёл в Веллингтоне в субботу утром. Менеджер кафе Olive был вынужден отказать паре в размещении, поскольку заведение было переполнено. Очевидцы события уже прокомментировали данное происшествие в соцсети Twitter. Впрочем, жених министра Новой Зеландии ответил, что всё случилось по его вине.

— Я должен взять на себя ответственность за то, что случилось, поскольку я заранее не забронировал место в заведении. Было очень мило с их (сотрудников кафе. — Прим. Лайфа.) стороны догнать нас, когда место освободилось. Сервис на пять с плюсом, — написал Гейфорд.

Владелец кафе Olive подтвердил газете, что менеджер изначально отказал паре, однако, когда через пару минут столик освободился, пригласил их обратно. Так они поступают в отношении всех посетителей, отметил он.