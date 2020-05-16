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Дрифт на карантине. В Москве вопреки правилам самоизоляции устроили ночные гонки — видео

Собираются стритрейсеры почти каждый день.

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Видео © LIFE

Сотни жителей Москвы приняли участие в ночных гонках, несмотря на режим самоизоляции, введённый в столице на фоне распространения коронавируса.

Как рассказал владелец клуба машин Михаил Жестков, московская молодёжь, заскучавшая на карантине, решила отметить приближение лета массовой сходкой и визгом шин. По его словам, мероприятие было предварительно запланировано. Общее объявление о сборе в основном передавали кураторы мероприятия, рассказывали о гонках владельцам автоклубов. Причём участники ожидали приезда правоохранителей, но они не появились.

Был предварительный сбор из двух точек Москвы. Вели колонну на определённую локацию. Ожидалось, что приедут из органов. Как итог — никто не приехал, — рассказал Жестков.

По его словам, он "внёс свою лепту" тем, что привёл за собой колонну машин. Из 50 автомобилей его клуба приехало 20. В самом мероприятии Жестков не участвовал, посмотрел на гонки 30–40 минут и уехал. В общем счёте в дрифт-шоу приняли участие около 600–1000 человек.

Такие крупные сходки стритрейсеры организуют нечасто, но "от безделья" почти каждый день встречаются около Москвы-Сити. Списываются любители быстрой езды в специальном чате в одном из мессенджеров.

Ранее Лайф сообщал, что в Томске ребёнок угнал папин внедорожник и устроил гонки с полицией.

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