Дрифт на карантине. В Москве вопреки правилам самоизоляции устроили ночные гонки — видео

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Сотни жителей Москвы приняли участие в ночных гонках, несмотря на режим самоизоляции, введённый в столице на фоне распространения коронавируса.

Как рассказал владелец клуба машин Михаил Жестков, московская молодёжь, заскучавшая на карантине, решила отметить приближение лета массовой сходкой и визгом шин. По его словам, мероприятие было предварительно запланировано. Общее объявление о сборе в основном передавали кураторы мероприятия, рассказывали о гонках владельцам автоклубов. Причём участники ожидали приезда правоохранителей, но они не появились.

— Был предварительный сбор из двух точек Москвы. Вели колонну на определённую локацию. Ожидалось, что приедут из органов. Как итог — никто не приехал, — рассказал Жестков.

По его словам, он "внёс свою лепту" тем, что привёл за собой колонну машин. Из 50 автомобилей его клуба приехало 20. В самом мероприятии Жестков не участвовал, посмотрел на гонки 30–40 минут и уехал. В общем счёте в дрифт-шоу приняли участие около 600–1000 человек.

Такие крупные сходки стритрейсеры организуют нечасто, но "от безделья" почти каждый день встречаются около Москвы-Сити. Списываются любители быстрой езды в специальном чате в одном из мессенджеров.