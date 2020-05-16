В Москве аннулируют штрафы "нарушителей" самоизоляции за отсутствие селфи

Около 400 штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве, которые были оформлены за то, что человек не ответил на запрос идентификации ночью, будут аннулированы. Об этом сообщил глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

— Порядка 400 сообщений о нарушениях режима изоляции, когда пользователи не отвечали на запрос идентификации в ночное время, будут отозваны из Главного контрольного управления города Москвы, — передаёт его слова РИА "Новости".

Отмечается, что для москвичей с подтверждённым коронавирусом, которые выбрали лечение на дому, обязательно использование сервиса "Социальный мониторинг" для подтверждения своего местонахождения. В частности, пациент получает уведомления, на которые должен ответить селфи.

Как рассказал Лысенко, до 28 апреля такие уведомления приходили ночью и люди по объективным причинам не могли на них ответить, но с 29 апреля утверждено распоряжение, по которому с десяти часов вечера до девяти часов утра сервис не будет беспокоить граждан.