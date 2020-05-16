"Он настоящий человек". Подмосковный школьник на самоизоляции читает сказки незрячей девочке с Урала

Десятилетний школьник из Подмосковья Тимофей Коногин принял участие в проекте "Вслух", который помогает слабовидящим детям. Мальчик в период самоизоляции читает по телефону сказки шестилетней незрячей девочке Даше из Екатеринбурга. Об этом сообщает телеканал "360".

Директор школы (Ольга Комарницкая), в которой учится Тимофей, рассказала, что мальчик очень любит стихи и даже участвует в театральных постановках по всей Московской области.

— Тимофей — невероятный ребёнок. Он живой, открытый и настоящий человек, — отметила Комарницкая.

Мама школьника рассказала, что знакомство её сына с шестилетней Дашей началось с чтения сказки Астрид Линдгрен "Эмиль из Лённеберги", а сейчас каждый литературный сеанс стал искренним диалогом между детьми. Ребята поддерживают друга друга, шутят и обсуждают увлечения.

— Они очень подружились. Дети нашли общие интересы. Они оба очень музыкальные. Даша играет на фортепиано, Тимофей — на гитаре, — добавила женщина.