Учёный допустил, что российские разработчики вакцины уже могли испытать её на себе

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что российские учёные-разработчики уже могли испытать на себе вакцину от CoViD-19.

— Естественно, разработчики очень часто испытывают на себе препарат, даже не только на себе (на своих родственниках и так далее), чтобы быть уверенными в качестве, соответственно, той продукции, которую они выдают, — сказал Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус — 5" на телеканале "Россия-1".

Однако учёный подчеркнул, что такое "пробное" введение вакцины не имеет никакого отношения к проведению клинических испытаний.