Учёный допустил, что российские разработчики вакцины уже могли испытать её на себе

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что российские учёные-разработчики уже могли испытать на себе вакцину от CoViD-19.
— Естественно, разработчики очень часто испытывают на себе препарат, даже не только на себе (на своих родственниках и так далее), чтобы быть уверенными в качестве, соответственно, той продукции, которую они выдают, — сказал Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус — 5" на телеканале "Россия-1".
Однако учёный подчеркнул, что такое "пробное" введение вакцины не имеет никакого отношения к проведению клинических испытаний.
Напомним, ранее стало известно, что вакцина от коронавируса может появиться в России уже в августе этого года. Разработка препарата началась ещё в феврале. В её создании помогла универсальная платформа, которая ранее применялась для создания вакцин против лихорадки Эбола и вируса MERS.